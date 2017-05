Tesla搶攻太陽能板市場 週三起接受訂購

By

【KTSF】

美國電動車公司Tesla週三起正式搶攻太陽能板市場,全球的消費者由即日起,可以到Tesla的網站訂購太陽能板,下月起先在美國市場安裝,美國以外的市場將於明年起安裝。

Tesla去年宣布收購太陽能板製造商SolarCity,並推出自家研製的玻璃太陽能板,外型與傳統的屋頂瓦片類似,遠看並不像目前常見的太陽能板。

Tesla的網站設有一個設算機,方便消費者根據屋頂的呎吋,計算安裝太陽能板的費用,同時可查詢所住區域的日照強弱,以及聯邦政府提供的稅務優惠。

有意訂購的消費者,可以先支付1,000元訂金預約,如果改變主意可隨時要求退款。

Tesla表示,太陽能瓦片連安裝費,每平方呎的售價為42元,太陽能石板的售價是每平方呎17元,太陽能水泥板的售價是每平方呎5元,太陽能瓦片的售價雖然較貴,但其實屋頂只需30%至40%面積舖上太陽能瓦片,其餘可以舖上傳統的瓦片,減省支出。

訂購Tesla太陽能板的屋主,每平方呎太概需要支付21.85元,未來省回的電費將可抵銷太陽能板支出,而Tesla會為旗下的太陽能板提供終身保用。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。