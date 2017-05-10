Tesla搶攻太陽能板市場 週三起接受訂購

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【KTSF】

美國電動車公司Tesla週三起正式搶攻太陽能板市場，全球的消費者由即日起，可以到Tesla的網站訂購太陽能板，下月起先在美國市場安裝，美國以外的市場將於明年起安裝。

Tesla去年宣布收購太陽能板製造商SolarCity，並推出自家研製的玻璃太陽能板，外型與傳統的屋頂瓦片類似，遠看並不像目前常見的太陽能板。

Tesla的網站設有一個設算機，方便消費者根據屋頂的呎吋，計算安裝太陽能板的費用，同時可查詢所住區域的日照強弱，以及聯邦政府提供的稅務優惠。

有意訂購的消費者，可以先支付1,000元訂金預約，如果改變主意可隨時要求退款。

Tesla表示，太陽能瓦片連安裝費，每平方呎的售價為42元，太陽能石板的售價是每平方呎17元，太陽能水泥板的售價是每平方呎5元，太陽能瓦片的售價雖然較貴，但其實屋頂只需30%至40%面積舖上太陽能瓦片，其餘可以舖上傳統的瓦片，減省支出。

訂購Tesla太陽能板的屋主，每平方呎太概需要支付21.85元，未來省回的電費將可抵銷太陽能板支出，而Tesla會為旗下的太陽能板提供終身保用。

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