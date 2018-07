By

美國電動車公司Tesla週二宣布,將會在上海開設該公司首個海外廠房,此舉亦使Tesla成為中國首個全外資擁有的汽車製造商。

Tesla表示,在施工許可批出後,廠房將會立即動工,估計兩至3年後廠房可正式投產,最終目標是每年出產50萬輛汽車。

Tesla與上海市府並沒有公布投資金額的細節,上海市府在聲明中稱,Tesla進駐上海,將會是該市有史以來最大筆的外國投資。

中國是全球最大的電動車市場,Tesla於2014年開始在中國拓展業務,汽車全部從加州的廠房付運到中國,中國消費者需要支付15%進口關稅,即使如此,Tesla在中國仍廣受歡迎,很快成為該公司繼美國後最大的市場。

