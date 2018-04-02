山景城Model X致命車禍 Tesla證實出事時正自動駕駛

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【KTSF】

南灣山景城（Mountain View）上月23日發生一宗涉及Tesla車的致命車禍，Tesla公司證實，當時汽車正在自動駕駛，事件中喪生的華裔司機，據說之前有投訴過該車自動駕駛系統有問題，家人表示正在考慮是否採取法律行動。

事發在山景城附近的101號公路，出事的Tesla Model X汽車撞向公路分隔欄起火，車頭嚴重損毀，38歲華裔男司機Walter Huang傷重不治，遺下妻子和兩個孩子。

Tesla公司證實，該車當時正在自動駕駛，之後發聲明指，該車一度向司機發出警告燈和聲號，叫他用人手操控方向盤，但是在撞車前6秒，方向盤感應不到司機的手。

Huang的家人表示，Huang曾講過以前開車經過同一地方時，自動駕駛系統不止一次駛向出事的路膊，又指Huang曾經將該車帶過去Tesla維修廠投訴了多次，指自動駕駛系統可能出了問題。

但是Tesla就回應話，沒有收到Huang提及有關自動駕駛系統的投訴，只是說導航可能出問題。

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