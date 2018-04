山景城Model X致命車禍 Tesla證實出事時正自動駕駛

By

南灣山景城(Mountain View)上月23日發生一宗涉及Tesla車的致命車禍,Tesla公司證實,當時汽車正在自動駕駛,事件中喪生的華裔司機,據說之前有投訴過該車自動駕駛系統有問題,家人表示正在考慮是否採取法律行動。

事發在山景城附近的101號公路,出事的Tesla Model X汽車撞向公路分隔欄起火,車頭嚴重損毀,38歲華裔男司機Walter Huang傷重不治,遺下妻子和兩個孩子。

Tesla公司證實,該車當時正在自動駕駛,之後發聲明指,該車一度向司機發出警告燈和聲號,叫他用人手操控方向盤,但是在撞車前6秒,方向盤感應不到司機的手。

Huang的家人表示,Huang曾講過以前開車經過同一地方時,自動駕駛系統不止一次駛向出事的路膊,又指Huang曾經將該車帶過去Tesla維修廠投訴了多次,指自動駕駛系統可能出了問題。

但是Tesla就回應話,沒有收到Huang提及有關自動駕駛系統的投訴,只是說導航可能出問題。

