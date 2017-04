By

【KTSF 梁秋玉報導】

Tesla公司宣布召回全球53,000輛S型號汽車以及X型號的SUV多功能車,原因是停車系統出現問題。

Tesla表示,召回原因是因為汽車停車系統內其中一個小齒輪製造不當,導致齒輪在車輛停車時有機會裂開,從而卡住車輛,令車輛不能再行駛。

Tesla指出,這個停車系統問題不會影響煞車系統,至今暫時沒有收到相關的意外或傷亡報告。

這次回收的車型包括從2016年2月至10月開始建造的S型號轎車,以及X型號SUV多功能車。

Tesla會透過電子郵件聯絡受影響的用戶,並立即開始維修,預計10月底會有足夠的零件為所有需要召回的汽車進行更換。

