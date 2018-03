By

【KTSF 萬若全報導】

Tesla自動在全球召回約12.3萬輛Model S轎車,之前發現在嚴寒天氣中受到腐蝕的螺栓,可能導致動力轉向故障,這是Tesla目前規模最大的召回行動。

Tesla週四表示,召回的車型是2016年4月前生產的Model S轎車,Tesla說目前並沒有收到因這個問題引起的意外。

發生腐蝕的現象,是冬天經常行駛在灑鹽的道路,全球這型號的車大約有12多萬輛,美國可能受影響的汽車中不到0.02%有這一問題。

這次的召回行動,讓過去一個月來股市已經表現不好的Tesla,無疑是雪上加霜。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。