Tesla擬在中國獨資設廠房 正與上海市府洽談

美國電動車製造商Tesla計劃在中國獨資開設廠房,並且已經與上海市政府接洽,期望年底前敲定協議。

Tesla與上海市政府接洽,商談在上海自由貿易試驗區開設廠房,成為首間外資公司在中國持有獨資廠房。

不過目前雖然允許Tesla在上海自貿區內開設獨資廠房,但是Tesla可能依然需要繳交25%的進口汽車稅項,不過即使繳交稅項,Tesla依然能降低電動車製造成本。

此外,中國科網巨頭騰訊持有5%的Tesla股分,可能會成為Tesla進軍中國市場的助力。

Tesla行政總裁Elon Musk曾指,公司始終需要在歐亞地區建設汽車和電池製造中心,中國目前為全球最大的電動車市場,而且市場還有很大發展空間。

中國政府期望電動車銷量由去年的35.1萬輛,在2025年達到700萬輛,而且今年9月,中方已經勒令所有在中國的車廠,由2019年開始生產電動車,並正在研究未來逐步禁止出售汽油車。

消息人士透露,Tesla這次能在上海開設廠房,是由特朗普總統促成,而特朗普將會與下月初到訪中國。

