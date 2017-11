Tesla季度業績現虧損 Model 3遇生產瓶頸

By

電動汽車生產商Tesla再遇生產瓶頸,Model 3量產或推遲至明年第一季度末。

Model 3是Tesla今年推出的最具市場吸引力的車型,35,000元的售價比以往車型都低,不過公司也表示,由於高度自動化的生產線,Model 3也面臨一定挑戰。

此前Tesla預測,到今年年底,將每週生產5,000部Model 3,不過計劃可能會推遲到2018年第一季度末,因為第三季度實際產量,遠低於計劃的1,500部。

公司首席執行官Elon Musk在最新一季度的財務報導中寫道,很難預測到底需要多長時間才能清除所有生產瓶頸。

同時由於Tesla花費巨資投入在汽車組裝和超級電池工廠,在週三公布的第三季度財報中,市場繼續虧損。

Tesla週四股價急跌8.9%,是過去16個月內最大跌幅。

