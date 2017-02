By

【KTSF 林佩樺報導】

當今世界上起步加速最快的車款為何?答案竟然不是豪華的超級跑車,而是常常在灣區街頭看到的Tesla Model S。

Motor Trend針對不同車款做加速測試,Tesla Model S的電動引擎只花2.28秒就從0加速至時速60英里,打敗法拉力、藍寶堅尼、布加迪等所有等級超跑。

測試期間是使用Tesla宣稱的”荒唐復活節彩蛋”駕車模式,是最具爆發力的模式選項。但值得注意的是Model S在超過時速60後,加速效率開始下降,其他車款就更早達到時速70甚至80英里。

