Tesla首輛Model 3料週五完成組裝 7月底交車

美國電動車公司Tesla行政總裁Elon Musk週一透露,第一輛Model 3將於週五正式完成組裝,並定於7月底付運給首位顧客。

Musk週一凌晨在社交網站Twitter發推文,指Model 3已通過當局所有監管條例,生產工序得以提早兩週展開,Tesla已定於7月28日舉行盛大派對,慶祝Model 3的面世,屆時將會向首30名顧客正式交車。

Model 3是Tesla首輛價錢較大眾化的車款,車價由35,000元起,計入聯邦政府提供的7,500元抵稅優惠,售價約是27,500元。

Tesla表示,Model 3設有5座位,每次充電可行駛215哩,汽車由零至60哩時速只需6秒。

Musk在推文中稱,Tesla預料8月可投產100輛Model 3,至9月增至逾1,500輛,至12月有可能達到每月生產2萬輛的目標。

這項目標其實較Musk早前的預估低,他早前曾表示,至12月,Tesla預料每週可生產1萬輛Model 3。

Tesla沒有透露有多少人付了1,000元訂金購買Model 3,不過Musk早前曾說,所有已付訂金的顧客,要到2018年底才能全部拿到車,意味訂車人數可能接近50萬。

成立僅14年的Tesla,迄今未有大規模投產的經驗,Tesla去年僅生產84,000輛汽車,相對通用汽車、豐田等大型車廠,後者每年動輒生產逾1,000萬輛汽車。

另外,Tesla能否為旗下所有汽車提供充足的售後服務也為市場所關注,目前Model S和Model X的車主早已擔心,在Model 3湧出市場後,可能令他們要與更多車主共用Tesla開設的充電設施。

Tesla在2017年初,全球僅有250個維修服務中心,該公司早前曾承諾,會在今年把專門店和修車服務中心增加三成。

