Tesla首輛Model 3料週五完成組裝 7月底交車

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美國電動車公司Tesla行政總裁Elon Musk週一透露，第一輛Model 3將於週五正式完成組裝，並定於7月底付運給首位顧客。

Musk週一凌晨在社交網站Twitter發推文，指Model 3已通過當局所有監管條例，生產工序得以提早兩週展開，Tesla已定於7月28日舉行盛大派對，慶祝Model 3的面世，屆時將會向首30名顧客正式交車。

Model 3是Tesla首輛價錢較大眾化的車款，車價由35,000元起，計入聯邦政府提供的7,500元抵稅優惠，售價約是27,500元。

Tesla表示，Model 3設有5座位，每次充電可行駛215哩，汽車由零至60哩時速只需6秒。

Musk在推文中稱，Tesla預料8月可投產100輛Model 3，至9月增至逾1,500輛，至12月有可能達到每月生產2萬輛的目標。

這項目標其實較Musk早前的預估低，他早前曾表示，至12月，Tesla預料每週可生產1萬輛Model 3。

Tesla沒有透露有多少人付了1,000元訂金購買Model 3，不過Musk早前曾說，所有已付訂金的顧客，要到2018年底才能全部拿到車，意味訂車人數可能接近50萬。

成立僅14年的Tesla，迄今未有大規模投產的經驗，Tesla去年僅生產84,000輛汽車，相對通用汽車、豐田等大型車廠，後者每年動輒生產逾1,000萬輛汽車。

另外，Tesla能否為旗下所有汽車提供充足的售後服務也為市場所關注，目前Model S和Model X的車主早已擔心，在Model 3湧出市場後，可能令他們要與更多車主共用Tesla開設的充電設施。

Tesla在2017年初，全球僅有250個維修服務中心，該公司早前曾承諾，會在今年把專門店和修車服務中心增加三成。

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