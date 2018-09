Tesla確認司法部正調查行政總裁私有化言論

By

【KTSF】

電動車製造商Tesla週二確認,聯邦司法部正對上個月公司行政總裁Elon Musk對Tesla私有化作出的評論,進行刑事調查。

Tesla週二發出聲明指,收到司法部要求公司自願遞交相關文件的請求,目前公司正配合調查,但並沒有收到司法部的傳票。

消息傳出後,Tesla股價週二一度下跌6%。

Musk在8月7日發推文,表示有意以每股420元將Tesla私有化,並指資金已經到位。

消息一出,Tesla當天的股價升近9%,但不到3個星期後,又宣布放棄私有化計劃。

至週二為止,Tesla股價對比私有化推文以來,已經下跌超過25%。

法律學者指出,如果證明他有意說謊,並令投資者有所行動,就是屬於欺詐行為。

也有報道指,早前有投資者向證監會起訴Musk操縱股票價格。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。