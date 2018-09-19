Tesla確認司法部正調查行政總裁私有化言論

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【KTSF】

電動車製造商Tesla週二確認，聯邦司法部正對上個月公司行政總裁Elon Musk對Tesla私有化作出的評論，進行刑事調查。

Tesla週二發出聲明指，收到司法部要求公司自願遞交相關文件的請求，目前公司正配合調查，但並沒有收到司法部的傳票。

消息傳出後，Tesla股價週二一度下跌6%。

Musk在8月7日發推文，表示有意以每股420元將Tesla私有化，並指資金已經到位。

消息一出，Tesla當天的股價升近9%，但不到3個星期後，又宣布放棄私有化計劃。

至週二為止，Tesla股價對比私有化推文以來，已經下跌超過25%。

法律學者指出，如果證明他有意說謊，並令投資者有所行動，就是屬於欺詐行為。

也有報道指，早前有投資者向證監會起訴Musk操縱股票價格。

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