華裔司機駕Tesla撞車亡 家屬聘律師追究

【KTSF 游瑋珊報導】

南灣山景城上月涉及一輛Tesla的致命車禍，華裔死者家屬正計劃以錯誤引致他人死亡罪（wrongful death）追究Tesla，家屬代表律師認為，Tesla的自動導航模式有問題。

上月山景城一輛Tesla Model X SUV多用途車，在使用半自動駕駛模式時，撞到公路分隔欄後起火。

譯音黃偉的華裔司機傷重不治，死者家屬代表律師發聲明，指他們正研究循”錯誤引致他人死亡”方向，在法律上追究Tesla，以及負責設計和開發自動導航模式的有關外判商。

理據除因為產品有缺陷，他們還認為Tesla存在有意或疏忽造成失實陳述，和涉及虛假宣傳。

家屬代表律師表示，初步調查發現，Tesla的導航系統有可能錯誤判斷路上的分隔線，未有偵測到混凝土分隔欄，也未有煞車，令汽車最終撞向分隔欄。

代表律師也引述其他Tesla用家指，Tesla的自動導航系統有誤差。

另外，家屬也正考慮提告加州運輸局，指Caltrans未有修好事發現場早已損毀的防撞欄，有可能加劇黃偉傷勢。

Tesla之前發的聲明也歸咎Caltrans，又指行車紀錄顯示，汽車曾發警告，但事發前6秒，舵盤都沒感應到司機的手。

國家運輸安全委員會（NTSB）也已介入調查。