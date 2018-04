華裔司機駕Tesla撞車亡 家屬聘律師追究

By

【KTSF 游瑋珊報導】 南灣山景城上月涉及一輛Tesla的致命車禍,華裔死者家屬正計劃以錯誤引致他人死亡罪(wrongful death)追究Tesla,家屬代表律師認為,Tesla的自動導航模式有問題。 上月山景城一輛Tesla Model X SUV多用途車,在使用半自動駕駛模式時,撞到公路分隔欄後起火。 譯音黃偉的華裔司機傷重不治,死者家屬代表律師發聲明,指他們正研究循”錯誤引致他人死亡”方向,在法律上追究Tesla,以及負責設計和開發自動導航模式的有關外判商。 理據除因為產品有缺陷,他們還認為Tesla存在有意或疏忽造成失實陳述,和涉及虛假宣傳。 家屬代表律師表示,初步調查發現,Tesla的導航系統有可能錯誤判斷路上的分隔線,未有偵測到混凝土分隔欄,也未有煞車,令汽車最終撞向分隔欄。 代表律師也引述其他Tesla用家指,Tesla的自動導航系統有誤差。 另外,家屬也正考慮提告加州運輸局,指Caltrans未有修好事發現場早已損毀的防撞欄,有可能加劇黃偉傷勢。 Tesla之前發的聲明也歸咎Caltrans,又指行車紀錄顯示,汽車曾發警告,但事發前6秒,舵盤都沒感應到司機的手。 國家運輸安全委員會(NTSB)也已介入調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。