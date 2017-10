By

【KTSF】

近月有幾位員工控告位於東灣佛利蒙市(Fremont)的電動車製造商Tesla。

Tesla車廠的3名員工表示,他們的工作環境對非洲裔員工非常敵視,同一個工廠的一名女工程師表示,她在工廠內被人騷擾,她提出性別歧視訴訟之後被公司解僱。

他們針對在工廠受到的對待一起控告Tesla,分別提出4宗訴訟。

法庭文件描述,Tesla工廠有一種有毒文化,無論是公司還是與員工簽訂合同的第三方公司,都無採取任何行動。

有人就聲稱他們在採取法律行動後遭到報復,而Tesla在一個聲明中表示,他們認真處理所有的投訴,但從沒有一宗投訴被證實涉及歧視 。

