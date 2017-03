By

【KTSF 游瑋珊報導】

電動車生產商Tesla被非洲裔員工控告,後者指稱在工作期間遭到種族歧視對待,Tesla否認有其事。

Tesla在東灣佛利蒙市的組裝廠房爆出懷疑種族歧視個案,44歲的非洲裔員工DeWitt Lambert控告Tesla,他聲稱自己在公司年多以來,因為種族而受到同事帶侮辱的言論和不雅的行為對待。

Lambert曾經向人力資源部投訴,但他覺得投訴並未獲正視。

Tesla發聲明,強調他們的調查結果沒客觀證據證明DeWitt受過不合理對待,對於訴訟文件指公司在處理員工升遷時存在不公,Tesla也反駁,指DeWitt在一年前曾獲晉升,之後未能再上一層樓,是因為他在社交媒體發放有關公司技術的機密圖片,違反公司條例。

在調查期間Lambert停職,但仍獲全額支薪。

