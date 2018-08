亞裔男子駕Tesla汽車撞消防車 以為已啟動自駕模式

By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名亞裔男子,日前駕駛一輛Tesla汽車,不慎從後撞上一輛消防車,他表示事發時,以為汽車正處於自駕模式。

加州公路巡警局稱,事發於上週六凌晨1時左右,消防車當時停在101公路上,緊急訊號燈已亮起。

期間,一輛Tesla汽車突然從後撞上消防車,駕車的37歲司機Michael Tran對警員說,他以為已啟動自駕模式,Tran稍後涉嫌醉酒駕駛被捕。

事故中,兩名消防員沒有受傷,而與Tran同行的一名女乘客則受輕傷,需要送院治療。

Tesla的半自動自駕模式因為涉及多宗車禍而備受關注,Tesla曾表示,自駕模式的設計並非用於避免碰撞發生,警告司機駕車時切勿完全依賴它。

暫時未知上週六發生車禍時,自駕模式是否真的已啟動,Tesla表示正搜集行車數據以作調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。