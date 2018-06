Tesla宣布裁減3,600名員工 望有助轉虧為盈

By

美國電動車製造商Tesla週二向員工表示,將會裁減3,600名員工,以削減開支,達到行政總裁Elon Musk許下要在下半年令Tesla轉虧為盈的承諾,而被裁的員工,大多數是領固定月薪的員工。

Musk週二向員工發放電郵,宣布裁員的消息,Tesla現有4萬員工,他說裁員比率約佔9%。

Tesla沒有透露這次裁員可以省回多少成本,只強調廠房的員工不會受影響,因為Tesla仍需增加Model 3的產量。

Musk在電郵中說,Tesla在過去數年間快速擴展和演變,導致有些職務重複,有些工種也變得無必要,以往可能有需要,但到了今天已沒必要保留。

他在電郵中感謝離職的同事,並強調被裁的員工會按年資,獲發不俗的補薪和配股。

Tesla成立15年來,每個財政年度都錄得虧損,迄今只有兩個季度錄得盈利。

Musk在本月初舉行的年度股東大會表示,他預期Tesla在7月至9月的季度會錄得盈利。

這次並非Tesla首次裁員,該公司去年秋季對旗下員工進行工作表現評估後,曾裁減400至700名員工,而在2008年也曾有小規模裁員。

