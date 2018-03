華裔駕Tesla撞車喪命 Tesla歸咎公路分隔欄早有缺陷

By

【KTSF 游瑋珊報導】

南灣山景城上週五涉及一輛Tesla汽車的致命車禍,令Tesla半自動駕駛系統的安全性再受關注,公司發聲明反駁,指目前仍未能取得行車紀錄,難斷定車禍成因,又歸咎事發現場的防撞攔早有缺陷,加劇車禍嚴重性。

山景城101公路南行近85公路,上週五一輛Tesla Model X SUV多用途車撞到公路分隔欄後起火,38歲華裔司機Wei Huang喪命。

死者家人以至外界都質疑,Tesla的半自動駕駛系統是否存在問題,死者家人正尋求法律協助。

Tesla發聲明指出,由於汽車損毀嚴重,至今仍未能取得行車紀錄,目前難斷定車禍成因,也根本未能確定汽車當時是否使用半自動駕駛系統,公司已主動接觸有關機構,協助調查和分析紀錄。

Tesla又歸咎事發現場的防撞欄有缺陷,相對Google Street View較舊的紀錄,有車用鏡頭在上週四,即事發前一天就拍到,該防撞欄比之前短許多,懷疑被拆走,又或在此前的車禍後沒被修好。

繼國家運輸安全委員會、國家公路交通安全管理局週三也宣布會派人調查事件,兩個機構也正調查,1月南加州另一宗涉及Tesla懷疑用上半自動駕駛模式時發生的車禍。

