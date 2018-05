Tesla首季虧損逾7億 寄望增產Model 3轉虧為盈

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

電動汽車製造商Tesla週三發布最新收益結果,今年第一季度虧損的7億美元,幾乎是去年同期的一倍。

經過幾個月的,包括產品要召回修理、發生重大車禍、生產有困難等問題,Tesla週二宣布今年第一季度的虧損,比去年同期增加近一倍,達到7.846億美元。

Tesla正在努力滿足市場對Model 3的需求,並繼續處裡生產問題,成千上萬的消費者想要購買Tesla首批大眾價位的電動車。

如果Tesla能夠將其Model 3 房車的產量,提高至每週至少5,000輛,那Tesla在今年的第三和第四季度應該會有盈利。

Tesla報告說,在公司暫停生產線以做改進之前,在3月和4月份連續三個星期,每週生產超過2,000輛 Model 3。

Tesla警告說,本季度計劃有更長的停工期,但是工廠仍然有望在兩個月內,每週製造5,000輛Model 3轎車。

全球超過45萬的人訂購了Model 3,基本款的售價為35,000美元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。