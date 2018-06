By

【KTSF 鄭麗娜報導】

上週五下午,在南加州西好萊塢一輛行駛中的Tesla Model S突然起火燃燒,事件沒有造成人員傷亡,Tesla表示目前仍在調查事故原因。

事發在Santa Monica大道,女演員Mary McCormack將手機拍攝的視頻上傳至推特,她說幸虧當時3個女兒沒有在車上。

Tesla認為,這起事故很不尋常,並強調Tesla使用非常措施,來保護乘客免受火災,意味著Tesla乘客免受火災傷害的可能性,比汽油車低至少10倍。

Tesla的聲明更表示,初步調查顯示,在事件中車廂完全沒有受到電池組起火的影響,而電池組的設計也是要在罕有的電池著火事件發生時保護車廂。

有網上汽車資訊人士認為,該事件需要進一步調查。

