By

【KTSF 游瑋珊報導】

德國西南部的Rock am Ring音樂節,因為當局收到恐怖襲擊威脅而要取消,現場數萬名觀眾要緊急疏散。

當地傳媒報導,警方收到確實證據,有人計劃針對一個音樂節發動恐怖襲擊,所以警方隨即要求主辦單位中斷活動,並通過現場廣播要求觀眾離開。

音樂節原定由星期五開始一連3日舉行,主辦單位正研究其餘兩天的活動能否如期舉行。

更多新聞:

馬尼拉雲頂世界爆槍戰 兇徒放火36人被濃煙嗆死

普田稱俄國絕無黑侵別國 可能是愛國分子所為

阿富汗自殺式汽車炸彈襲擊 90死數百傷

北韓再試射彈道導彈 金正恩促研發更大威力武器

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。