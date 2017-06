偷敦橋恐襲案7人死亡 警方擊斃3疑兇

By

英國倫敦再次發生恐怖襲擊,3名男子駕駛貨車,衝上倫敦橋行人路,撞倒多名途人,再持刀闖入酒吧、追斬顧客,造成7人死亡,48人受傷,3名疑兇被警方擊斃,警方拘捕了12人,懷疑與案件有關,英國全國將於週二早上全國默哀悼念死難者。

酒吧外,傳出連串槍聲,持槍警員相信正與兇徒駁火,在另一間酒吧消遣的民眾躲在桌椅旁,警員要求他們遠離門窗,博羅市場一帶民眾慌忙離開,不少人雙手放頭,撤至安全地方。

事發在週六晚10時許,3名男子先駕駛一輛白色貨車,以約時速70公里衝上倫敦橋行人路,撞倒多名途人,再駛到200米外的博羅市場,跳下貨車,以30厘米長利刀傷人,警員接報後八分鐘到場,這名男子被開槍擊斃,警方證實其腰間的是金屬罐,並非炸彈,他身後不遠處的兩名男子同樣被警方擊斃。警方封鎖倫敦橋來回行車線疏散民眾和遊客,鄰近的地鐵站暫時關閉,多條巴士線亦要改道。

警方反恐警員周日早上在倫敦東部市郊的巴金拘捕12名疑犯,懷疑與倫敦橋恐襲案有關,當中包括至少4名女子,又搜查當地多個地址。英國傳媒報道,其中一名被擊斃恐襲疑犯,便是住在其中一個搜查單位內。

