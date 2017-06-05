偷敦橋恐襲案7人死亡 警方擊斃3疑兇

By

【i-CABLE】

英國倫敦再次發生恐怖襲擊，3名男子駕駛貨車，衝上倫敦橋行人路，撞倒多名途人，再持刀闖入酒吧、追斬顧客，造成7人死亡，48人受傷，3名疑兇被警方擊斃，警方拘捕了12人，懷疑與案件有關，英國全國將於週二早上全國默哀悼念死難者。

酒吧外，傳出連串槍聲，持槍警員相信正與兇徒駁火，在另一間酒吧消遣的民眾躲在桌椅旁，警員要求他們遠離門窗，博羅市場一帶民眾慌忙離開，不少人雙手放頭，撤至安全地方。

事發在週六晚10時許，3名男子先駕駛一輛白色貨車，以約時速70公里衝上倫敦橋行人路，撞倒多名途人，再駛到200米外的博羅市場，跳下貨車，以30厘米長利刀傷人，警員接報後八分鐘到場，這名男子被開槍擊斃，警方證實其腰間的是金屬罐，並非炸彈，他身後不遠處的兩名男子同樣被警方擊斃。警方封鎖倫敦橋來回行車線疏散民眾和遊客，鄰近的地鐵站暫時關閉，多條巴士線亦要改道。

警方反恐警員周日早上在倫敦東部市郊的巴金拘捕12名疑犯，懷疑與倫敦橋恐襲案有關，當中包括至少4名女子，又搜查當地多個地址。英國傳媒報道，其中一名被擊斃恐襲疑犯，便是住在其中一個搜查單位內。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。