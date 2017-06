加州去年通過安樂死法案 迄今111人服藥安樂死

By

加州去年6月實施安樂死法例後,有報告指去年有111名民眾安樂死。

加州衛生部發表報告指,自法例於去年6月9日生效至12月31日期間,全州有111人服藥安樂死,當中65人是癌症患者,包括肺癌和乳癌患者。

有20人是神經肌肉疾病患者,例如柏金遜症或ALS漸涷人症,87%的人年齡超過60歲,年齡中位數是73歲,女性比男性稍多,絕大部份都是白人,亞裔的只佔6人。

不過報告又指,申請了安樂死而又授予處方藥的患者,一共有191人。

除了上述111人服藥安樂死外,另外21人沒有服藥,但因其他原因病逝,至於餘下59名沒有服藥的人情況如何,報告就沒有詳述。

根據加州法例規定,申請安樂死的患者必須年滿18歲,病情到末期,精神健全才符合資格,並由本人親自提出要求,在得到兩名醫生的證明下,才可以要求醫生開處方藥物來結束生命。

申請過程要兩度口頭申請,期間相隔15天,再加上一次書面申請才算數。

