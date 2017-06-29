加州去年通過安樂死法案 迄今111人服藥安樂死

By

【KTSF】

加州去年6月實施安樂死法例後，有報告指去年有111名民眾安樂死。

加州衛生部發表報告指，自法例於去年6月9日生效至12月31日期間，全州有111人服藥安樂死，當中65人是癌症患者，包括肺癌和乳癌患者。

有20人是神經肌肉疾病患者，例如柏金遜症或ALS漸涷人症，87%的人年齡超過60歲，年齡中位數是73歲，女性比男性稍多，絕大部份都是白人，亞裔的只佔6人。

不過報告又指，申請了安樂死而又授予處方藥的患者，一共有191人。

除了上述111人服藥安樂死外，另外21人沒有服藥，但因其他原因病逝，至於餘下59名沒有服藥的人情況如何，報告就沒有詳述。

根據加州法例規定，申請安樂死的患者必須年滿18歲，病情到末期，精神健全才符合資格，並由本人親自提出要求，在得到兩名醫生的證明下，才可以要求醫生開處方藥物來結束生命。

申請過程要兩度口頭申請，期間相隔15天，再加上一次書面申請才算數。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。