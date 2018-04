中美貿易戰升溫觸發美股大胅 分析指股市前景陰雲密布

By

【KTSF 張麗月報導】

中國週一開始正式向入口的過百種美國產品徵收15%至25%的關稅。,觸發華爾街股市週一大跌。

週一是第二季開始的第一個交易日,美中貿易戰有升溫的火藥味,拖累美股週一開市就走跌。

後來跌勢加劇,道瓊斯一度大跌758點,Nasdaq跌幅較大,一度跌了257點,S&P500也一度跌了87點,到收市時跌幅收窄,道指跌了459點,近2%,Nasdaq就下跌近200點,跌幅是2.74%,Facebook、Twitter和Snap的股價已經進入熊市領域。

美股跌,主要因為中國週一開始正式向入口的128種美國產品徵收15%至25%的關稅。

由於投資者憂慮美國的農民將會首當其衝受到打擊,加上有消息傳出說,特朗普總統將於本星期公佈另一份對中國徵收懲罰性關稅的清單,以及限制中國在美國的投資細節,來反擊中國侵犯美國的知識產權,到時又可能引來中國推出更大力度的反制措施。

這種以牙還牙的貿易戰最令投資者擔心,因此芝加哥期貨市場的CBOE波動指數大幅飆升,華爾街的VIX恐慌指數在週一中盤就急升26%。

美銀美林的全球固定收入、外匯及商品期貨交易部門的總技術策略師Paul Ciana形容,股市目前正走向風眼,前面可能是烏雲密佈,反映出美國的金融狀況繼續惡化,他特別拿出債市和金市這兩個重要指標來分析,顯示第二季可能好像第一季一樣這麼波動,他預測今年頭幾個月的波動,也可能在未來幾個月重覆出現。

以德國慕尼黑為基地的投資公司Allianz的總裁Oliver Bate預期,中期至長期的股市將會有較嚴重的調整,他相信市場風險嚴重錯誤估價,因此他提醒投資者要非常小心。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。