東灣網球教練涉性侵兩名未成年學生 曾被控同類案件

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Richmond市一名網球教練,涉嫌性侵兩名未成年學生,週一早上被警方拘捕。

疑犯是在週一早上10點15分,在東灣Richmond市一個網球場上被捕,疑犯被指在北灣Sausalito市成立Burgos Tennis Foundation。

警方於今年2月接報指,一名16歲少年被其網球教練性侵犯,該名少年報稱在14歲時開始被對方性侵。

在調查的過程中,警方發現疑犯還涉嫌性侵另一名未成年學生,疑犯目前被關押在縣監獄,保釋金定為150萬元。

疑犯此前亦曾在Mill Valley懷疑涉及4宗未成年人的性侵案而被捕,這些案件中,有3宗因為陪審團意見分歧而流審,而第4宗因受害人死亡而告終。

警方呼籲其他受害人與警方聯繫,電話:(510) 620-6668。

