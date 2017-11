By

【i-CABLE】

一名74歲中國籍男子到美國田納西州探望兒子期間被歹徒擊斃,死者的兒子懷疑案件涉及劫殺。

事發在上週四下午4時許,目擊者稱傳出槍聲後,有數名青少年逃離現場。

74歲死者Ruxi Wang退休前任職教育部門,兩個月前與太太由北京飛抵田納西州納什維爾探望兒子。

原本一家團聚,變成陰陽相隔,兩母子搬離傷心地,希望可以過新生活。

