田州教師月前擄走女學生 週四在北加小鎮落網

田納西州一名15歲少女一個多月前被其50歲男教師擄走,週四終於在北加州一個偏遠小鎮尋回。

Cecilville小鎮的縣警週四發現二人的車輛,之後教師Tad Cummins自首,被擄走的少女健康,沒有受傷,暫時未知她精神狀況如何,很快會送返田納西州與家人團聚。

Cummins面臨的聯邦控罪包括跨州拐帶未成年人從事性行為,以及嚴重綁架及與未成年發生性行為的州控罪。

當局是於週三晚接獲線報,指二人有可能在Cecilville小鎮渡宿,或已超過一週,當地只有有限度的手提電話服務。

二人是於3月13日被報稱失蹤,當時Cummins因為被人看到在學校親吻該名少女,於是受到校方調查,接著發生拐帶事件。

法庭文件披露,少女當時害怕拒絕Cummins,擔心會因此遭到報復,而少女家人的律師稱,校方收到親吻舉報後,Cummins仍獲准繼續任教兩週。

而Cummins的妻子已在他失蹤期間申請離婚,二人育有兩名子女。

