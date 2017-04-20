田州教師月前擄走女學生 週四在北加小鎮落網

By

【KTSF】

田納西州一名15歲少女一個多月前被其50歲男教師擄走，週四終於在北加州一個偏遠小鎮尋回。

Cecilville小鎮的縣警週四發現二人的車輛，之後教師Tad Cummins自首，被擄走的少女健康，沒有受傷，暫時未知她精神狀況如何，很快會送返田納西州與家人團聚。

Cummins面臨的聯邦控罪包括跨州拐帶未成年人從事性行為，以及嚴重綁架及與未成年發生性行為的州控罪。

當局是於週三晚接獲線報，指二人有可能在Cecilville小鎮渡宿，或已超過一週，當地只有有限度的手提電話服務。

二人是於3月13日被報稱失蹤，當時Cummins因為被人看到在學校親吻該名少女，於是受到校方調查，接著發生拐帶事件。

法庭文件披露，少女當時害怕拒絕Cummins，擔心會因此遭到報復，而少女家人的律師稱，校方收到親吻舉報後，Cummins仍獲准繼續任教兩週。

而Cummins的妻子已在他失蹤期間申請離婚，二人育有兩名子女。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。