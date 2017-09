By

【i-CABLE】 香港10間大學校長聯署聲明不支持港獨,並譴責濫用言論自由的行為。

聲明指大學校長珍惜言論自由,但譴責最近濫用言論自由的行為,指言論自由並非絕對,有自由就有責任。聲明強調十間大學均不支持港獨,認為這是違反《基本法》。

聯署的包括城市大學、浸會大學、樹仁大學、嶺南大學、中文大學、教育大學、理工大學、科技大學、公開大學及香港大學10間大學的校長。

