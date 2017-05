聖荷西學校爆諾羅病毒疫情 至少200學生染病

By

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣聖荷西市一帶發生大規模校園感染病毒事件,至少有200名小學生和高中生受影響,當局相信是諾羅病毒(Norovirus)導致的。

聖荷西聯合校區正全力控制這波疫情,目前該校區已經有10間學校通報發生相信是諾羅病毒的感染事件,至少200名學生染病,這些學生從本月初開始,陸續出現噁心、嘔吐和腹瀉等症狀。

自從5月4號,Hacienda學校通報第一宗病例以來,包括聖荷西聯合校區的10間學校在內,聖塔克拉拉縣共有12間學校通報感染案例。

縣衛生部門表示,雖然諾羅病毒相當普遍,但同時有這麼多人在學校感染是非常罕見,當局已經在5月初通知家長有關情況。

聖縣衛生官員George Han說:”通常諾羅病毒來襲時,一個小孩染病後,可能會傳染給兄弟姊妹,然後在學校傳染給同學朋友,在人與人之間很容易傳染。”

聖荷西聯合校區發言人Peter Allen說:”我們要確保家長在發現小孩出現症狀時,待在家至少48小時,48小時都沒有症狀才上學,確定有洗手並且刷洗乾淨。”

聖荷西聯合校區也在發生疫情的10間學校展開徹底的清潔工作,希望能防止病情擴大。

