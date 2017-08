By

美軍導彈驅逐艦麥凱恩號在馬六甲海峽附近跟運油輪碰撞,船身多處入水,最少10人失蹤,5人受傷。

事發在當地時間清晨5時半前,麥凱恩號正前往新加坡執行例行任務,跟一艘運油輪在馬六甲海峽附近碰撞。

麥凱恩號左舷損毀,據報船身部分位置入水,但仍能靠自身動力緩緩前往新加坡樟宜海軍基地,經過約8小時航行,終於靠近岸邊,涉事運油輪閥門受損,但沒有漏油。

麥凱恩號隸屬美軍第7艦隊,本月初曾進入中國宣稱擁有主權的南海美濟礁12浬範圍,今次是美國艦隻兩個月內第二次在太平洋跟商船碰撞。

