特朗普正式就職 首天許下十大施政承諾

By

【KTSF】

特朗普週五正式宣誓成為美國第45任總統,他競選時公布的政綱究竟有多少會落實,目前仍未明朗,他曾揚言在上任首天,要把中國列為貨幣操縱國,但這項承諾似乎不會兌現,他近日改口說,要先與中國領導層溝通才定奪下一步行動,以下是他在上任首天宣布的十大施政承諾:

-提出憲法修正案修訂國會議員任期;

-凍結聯邦政府招聘,減少薪酬開支,但軍方、公共安全和公共衛生機構可獲豁免;

-白宮和國會官員離職後5年後,不准從事說客工作;

-與加拿大和墨西哥重新磋商北美自由貿易協定,或索性退出

-正式退出泛太平洋夥伴協議;

-撤銷採礦、鑽油和開採天然氣的限制;

-撤銷奧巴馬政府對能源開發項目設置的路障,包括Keystone XL舖油管計劃;

-停止向聯合國的氣候暖化計劃撥款,改為把款項投資於美國本土的供水和環保基建;

-停止向移民庇護城市發放聯邦撥款,舊金山是其中一個庇護城市,暫時未知會否受影響;

-暫緩批核恐襲高危國家的移民申請。

更多新聞:

特朗普宣誓就任美國總統 就職演說強調還政於民(視頻)

首府華盛頓爆反特朗普示威 抗議者打破店舖櫥窗(視頻)

示威者集結舊金山街頭 抗議特朗普就職(視頻)

特朗普就職日先到教堂祈禱 再與奧巴馬喝咖啡

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。