特朗普正式就職 首天許下十大施政承諾

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特朗普週五正式宣誓成為美國第45任總統，他競選時公布的政綱究竟有多少會落實，目前仍未明朗，他曾揚言在上任首天，要把中國列為貨幣操縱國，但這項承諾似乎不會兌現，他近日改口說，要先與中國領導層溝通才定奪下一步行動，以下是他在上任首天宣布的十大施政承諾：

－提出憲法修正案修訂國會議員任期；

－凍結聯邦政府招聘，減少薪酬開支，但軍方、公共安全和公共衛生機構可獲豁免；

－白宮和國會官員離職後5年後，不准從事說客工作；

－與加拿大和墨西哥重新磋商北美自由貿易協定，或索性退出

－正式退出泛太平洋夥伴協議；

－撤銷採礦、鑽油和開採天然氣的限制；

－撤銷奧巴馬政府對能源開發項目設置的路障，包括Keystone XL舖油管計劃；

－停止向聯合國的氣候暖化計劃撥款，改為把款項投資於美國本土的供水和環保基建；

－停止向移民庇護城市發放聯邦撥款，舊金山是其中一個庇護城市，暫時未知會否受影響；

－暫緩批核恐襲高危國家的移民申請。

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