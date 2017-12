By

天津河西區一幢大廈一個正裝修的單位起火,至少10死,5人傷。

樓高38層的大廈,凌晨4時許,頂層位置突然起火,火場面積約300平方米,消防花個多小時撲滅火勢,起火的大廈正進行裝修,死傷者大多是裝修工人。

初步相信是工程使用的木板等材料起火,具體原因有待調查,當局帶走涉事人員協助調查。

