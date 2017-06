旺角騷亂10人被控暴動罪 一自閉症被告認罪（視頻）

By

【i-CABLE】

去年2月旺角騷亂案,10人被控暴動罪,其中一名患有自閉症的被告承認一項暴動罪,押後判刑,其他9名被告否認暴動和刑事毀壞的控罪,繼續受審。

10名被告年齡18歲至71歲,其中9人否認暴動罪,只有25歲的吳挺愷向法庭承認一項暴動罪。至於他被控的另一項襲擊致造成身體傷害罪,控方記錄在案,不作檢控。

案情指他去年2月9日凌晨近4時,與警方在彌敦道、山東街對峙,當警方防線後退時,追趕警員並向他們擲磚。事件中有多名警員受傷,包括擦傷、骨折及瘀傷,亦有警員一度失去知覺、門牙折斷。

吳挺愷的代表律師在庭上表示,明白判監無可避免,但被告從來沒有犯事,自小患有自閉症,案發後更患上嚴重抑鬱,正接受精神科治療,希望法庭准許被告繼續保釋候判,獲法官批准。

由於首被告莫嘉濤早前已承認一項襲警罪,法官將兩人認罪的判刑,押後至全案審結後才處理。

至於首被告與8名被告,否認的暴動罪和刑事毀壞罪繼續審訊。控方開案陳詞時指,首被告當日見有暴動發生,仍然跑上去,等同參與暴動,破壞社會安寧,而其他被告在當日都有份掘磚及擲磚。另外,首被告與其他集結人士在彌敦道,向一輛警車擲竹枝、磚頭及垃圾桶,被指阻礙警車離開。

控方稱,將會依靠多條影片、手提電話對話記錄及從被告 Facebook 下載的圖片等,證明各被告有份參與暴動,初步預計傳召約70名證人,案件審訊約30天。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。