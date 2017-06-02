旺角騷亂10人被控暴動罪 一自閉症被告認罪（視頻）

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去年2月旺角騷亂案，10人被控暴動罪，其中一名患有自閉症的被告承認一項暴動罪，押後判刑，其他9名被告否認暴動和刑事毀壞的控罪，繼續受審。

10名被告年齡18歲至71歲，其中9人否認暴動罪，只有25歲的吳挺愷向法庭承認一項暴動罪。至於他被控的另一項襲擊致造成身體傷害罪，控方記錄在案，不作檢控。

案情指他去年2月9日凌晨近4時，與警方在彌敦道、山東街對峙，當警方防線後退時，追趕警員並向他們擲磚。事件中有多名警員受傷，包括擦傷、骨折及瘀傷，亦有警員一度失去知覺、門牙折斷。

吳挺愷的代表律師在庭上表示，明白判監無可避免，但被告從來沒有犯事，自小患有自閉症，案發後更患上嚴重抑鬱，正接受精神科治療，希望法庭准許被告繼續保釋候判，獲法官批准。

由於首被告莫嘉濤早前已承認一項襲警罪，法官將兩人認罪的判刑，押後至全案審結後才處理。

至於首被告與8名被告，否認的暴動罪和刑事毀壞罪繼續審訊。控方開案陳詞時指，首被告當日見有暴動發生，仍然跑上去，等同參與暴動，破壞社會安寧，而其他被告在當日都有份掘磚及擲磚。另外，首被告與其他集結人士在彌敦道，向一輛警車擲竹枝、磚頭及垃圾桶，被指阻礙警車離開。

控方稱，將會依靠多條影片、手提電話對話記錄及從被告 Facebook 下載的圖片等，證明各被告有份參與暴動，初步預計傳召約70名證人，案件審訊約30天。

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