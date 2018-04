舊金山警方拘捕十名匪徒 涉灣區60宗入屋劫案（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山財物盜竊案在過去幾年不斷上升,警察局在去年底成立專案小組打擊這類罪案,近日終於有了成果,警方宣布拘捕十名匪徒,懷疑他們與灣區至少60宗入屋行劫案有關,涉及財物超過300萬元。

被捕的十名匪徒,年約23至64歲,全部都是非洲裔,來自灣區多個地方。

警方懷疑他們與灣區至少60宗入屋行劫案有關,全部都在光天之下發生,被爆竊的房屋,多數位於舊金山灣景區、Ingleside區及Taraval區,警方指十名匪徒並不是隸屬一個集團,但他們有時候會集體犯案。

舊金山警察局調查組指揮官Greg McEachern說:”這完全是侵害了一個人的自由,當你回家時,見到有陌生人在你的家是一件悲劇,我們做的是更積極去拘捕這些人,讓社區知道,他們要怎樣做去保護自己。”

警方指失竊的財物包括現金、珠寶、護照及11把手槍等,總值300萬元,警方拖走8輛犯案用的汽車 ,這些汽車全部貼上假車牌,警方並起回其中9把失槍。

在週一的記者會上,警方公開其中一宗入屋行劫案的犯案經過,一名婦人回家打開車庫門時,幾名匪徒從事主的家走出來,一邊觀察事主的動態,一邊從正門逃走,警方表示,最重要是自身安全,千萬不要與匪徒抗爭。

McEachern說:”最不想見到的是有人受傷或者是被殺,事主在家如果遇到劫案,我們的建議與遇到街頭行劫案一樣,讓匪徒拿走想拿的東西,盡量記下可以有助警方認出匪徒的特徵,財物可以再買,但無第二條命。”

警方無透露這些劫案的事主是否大多是華裔,但Taraval區分警局局長易文耀表示,過去幾個月已經親自與區內的亞裔居民見面,呼籲他們不要將貴重財物留在家中。

易文耀說:”很多居民,尤其是農曆新年時間,一直將珠寶、現金及一些很難再得到的貴重物品放在家中。”

易文耀表示,日落區是劫案的黑點,從犯案手法來看,這些匪徒對於要下手的住宅很熟悉,並知道逃走的路線,他呼籲市民無時無刻都要留意四周,發現可疑人士就要報警。

至於在拘捕犯人後,警方指這3個警區在3月份的入屋行劫案,由2月的128宗減少至3月的93宗。

