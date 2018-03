特朗普不理國安顧問建議恭賀普京勝選 掀爆料爭議

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統無理會國家安全顧問的意見,決定致電祝賀俄羅斯總統普京當選連任,消息曝光之後,受到國會兩黨議員指責。

根據特朗普圈子內的智囊,消息來源曝料說,國家安全顧問建議,特朗普不要恭賀普京當選連任,但特朗普沒有理會。

事件惹起爭議,國會兩黨都有議員批評,特朗普為何不強硬應對普京,例如譴責普京有份干擾美國2016年大選,軍事干預烏克蘭和吞併克里米亞,以及使用化武毒劑毒害在英國前俄羅斯間諜父女等,而特朗普祝賀普京當選連任,等於討好對方。

有國會議員說,這等於恭賀薩達姆侯賽因取得伊拉克選舉98%票數。

而今次問題在於特朗普並無聽取國家安全顧問的意見去做,國安顧問還用大草英文字寫明”不要祝賀” 普京的子句。

華盛頓郵報的報導,特朗普妄顧這些提示,又引來特朗普的不滿,他抨擊爆料人,而白宮幕僚長John Kelly就透露將會展開調查,特別是針對國家安全團隊中可能有人想中傷特朗普。

一名白宮高級官員對媒體指出,洩漏總統的簡報文件是可革職的行為,並有可能是違法。

日前傳出消息指,特朗普要白宮人員簽署封口協議,而違反協議者將面到巨額罰款,不過法律專家普遍認為不可行,因為違反憲法保障的言論自由,已經有律師宣布義務為白宮人員打官司。

