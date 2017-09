灣區本週天氣回熱 舊金山週三料達華氏88度

By

【KTSF】

受一股高氣壓影響,灣區本星期氣溫將會炎熱,而且非常乾燥,因此國家氣象局發出紅色火災警告。

灣區經過多天低於平均的天氣後,本週氣溫將會逐步回熱,預料週三或週四下午是本週最熱的一天。

沿岸地區預料會升至華氏80度水平,內陸地區會升至華氏90度水平。

國家氣象局預測,舊金山週三將會升至華氏88度。

而紅色火災警告的範圍包括北灣及東灣的山區一帶,由現時生效至週三下午3時。

氣象局表示,較為炎熱及乾燥的天氣,會一直持續至週三,晚間的濕度不足30%,日間更會降至只有15%,與此同時,山區一帶亦會吹較強的東北風,陣風風速高達每小時25英里,預計東灣山區超過1,000英尺的高地風速更強。

大風加上低濕度的天氣會更容易引發山火,因此氣象局發出紅色火災警告,任何火種能迅速蔓延,呼籲民眾不要在戶外生火。

