丹佛兩少女穿內搭褲被禁登機 聯合航空解釋內情

【KTSF 林佩樺報導】

不少女性喜歡在搭飛機時選擇穿舒適貼身的內搭褲,然而聯合航空(United Airlines)卻因為穿著貼身的內搭褲為由,阻止兩名少女上機,此舉在網路上激怒不少女性。

在舊金山國際機場內,內搭褲的身影並不罕見,有女士說,內搭褲很舒適,旅遊想舒服地去目的地。

聯合航空週日以服裝不合適為由,在丹佛國際機場禁止兩名少女登上前往Minneapolis的飛機,除非將內搭褲換成裙裝,此舉在網路上發酵,不少人憤怒,認為涉及性別歧視。

名模Christine Teigen推文表示,她曾經完全沒穿褲子搭乘聯合航空,下次只能穿牛仔褲配圍巾。

奧斯卡獎得主Patricia Arquette也推文宣稱,對十幾歲孩童而言,內搭褲是適合服裝,他們的責任就是當孩子。

聯合航空週一解釋,這兩名少女是航空公司員工的親屬或朋友,使用免費或打折機票,因此有服裝規定。

聯合航空也強調,此服裝禁令只用於特殊乘客,對一般旅客而言,穿著內搭褲並不會被禁止。

對於此回應,許多人表示公司觀念過時,如果聯合航空開始強推服裝規定,那下一步是甚麼?

也有人說,不應該推行這麼嚴格的規定,從前搭飛機可能真的要打扮一番,但現在已不適用。

