台藝人狄鶯兒子聲稱要在美國高中開槍被警方拘捕

By

【KTSF 游瑋珊報導】

賓夕法尼亞州一名來自台灣的高中交流生,聲稱要在學校開槍放火,警方將他拘捕,並在他家中找到彈藥、軍用避彈衣、彈夾袋,和高性能十字弓等物品,台灣藝人狄鶯和孫鵬證實,被捕的他們是兒子。

警方稱,涉案台灣籍學生孫安佐(An Tso Sun)告訴同學,5月1日別來學校,因為他會來開槍,然後又說是開玩笑而已,但之後他又向同一位同學問如何買槍。

除了問同學,警方還發現孫安佐曾自行搜尋有關包括AK-47和AR-15等武器的資訊,甚至於2月時帶高口徑子彈回校,並向同學展示他手持噴火器和帶上面罩的片段。

孫安佐承認曾說過要襲擊學校這些說話,但堅稱只是開玩笑。

他的律師也表示,起獲的物品也只是萬聖節活動的道具,他獲准以10萬元保釋,但目前仍還押等候心理評估。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。