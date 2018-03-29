台藝人狄鶯兒子聲稱要在美國高中開槍被警方拘捕

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【KTSF 游瑋珊報導】

賓夕法尼亞州一名來自台灣的高中交流生，聲稱要在學校開槍放火，警方將他拘捕，並在他家中找到彈藥、軍用避彈衣、彈夾袋，和高性能十字弓等物品，台灣藝人狄鶯和孫鵬證實，被捕的他們是兒子。

警方稱，涉案台灣籍學生孫安佐（An Tso Sun）告訴同學，5月1日別來學校，因為他會來開槍，然後又說是開玩笑而已，但之後他又向同一位同學問如何買槍。

除了問同學，警方還發現孫安佐曾自行搜尋有關包括AK-47和AR-15等武器的資訊，甚至於2月時帶高口徑子彈回校，並向同學展示他手持噴火器和帶上面罩的片段。

孫安佐承認曾說過要襲擊學校這些說話，但堅稱只是開玩笑。

他的律師也表示，起獲的物品也只是萬聖節活動的道具，他獲准以10萬元保釋，但目前仍還押等候心理評估。

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