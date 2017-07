少女駕車玩直播釀車禍 妹妹飛彈出車外亡

By

【KTSF】

加州中部一名18歲少女上週五一邊駕車,一邊在社交網站Instagram玩直播,期間失控撞車,導致坐在車上的14歲妹妹喪命,直播錄下車禍的部分片段。

在直播片段中,可見少女把身趨向妹妹,嘗試搖醒她,然後對她說對不起,少女說已預定餘生會在獄中渡過,但她不在乎。

少女在片段中說:”這是我最不想發生的事情?安息吧,如果你不能生還,我真的(粗言)對不起。”

當局稱,18歲少女Obdulia Sanchez當時在Fresno市西北方75哩外的路上駕車,突然轉上路肩,她見狀大力扭動方向盤,導致汽車衝上農田,其14歲妹妹Jacqueline Sanchez飛彈出車外死亡。

另一名同樣14歲坐在後坐的少女腿部受傷,駕車少女當時有繫安全帶,但另外兩人沒有。

Obdulia Sanchez 涉嫌醉酒駕駛和駕車導致他人死亡被捕,她目前仍被扣查,保釋金定為30萬元。

