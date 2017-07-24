少女駕車玩直播釀車禍 妹妹飛彈出車外亡

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【KTSF】

加州中部一名18歲少女上週五一邊駕車，一邊在社交網站Instagram玩直播，期間失控撞車，導致坐在車上的14歲妹妹喪命，直播錄下車禍的部分片段。

在直播片段中，可見少女把身趨向妹妹，嘗試搖醒她，然後對她說對不起，少女說已預定餘生會在獄中渡過，但她不在乎。

少女在片段中說：”這是我最不想發生的事情？安息吧，如果你不能生還，我真的（粗言）對不起。”

當局稱，18歲少女Obdulia Sanchez當時在Fresno市西北方75哩外的路上駕車，突然轉上路肩，她見狀大力扭動方向盤，導致汽車衝上農田，其14歲妹妹Jacqueline Sanchez飛彈出車外死亡。

另一名同樣14歲坐在後坐的少女腿部受傷，駕車少女當時有繫安全帶，但另外兩人沒有。

Obdulia Sanchez 涉嫌醉酒駕駛和駕車導致他人死亡被捕，她目前仍被扣查，保釋金定為30萬元。

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