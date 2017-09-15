舊金山青年被槍殺 消息指3疑兇全是無證移民

【KTSF 江良慧報導】
舊金山Mission區一名活躍於社區的年輕人，上月被人開槍殺死，警方在這個月透露，殺死死者的兇器，是一枝屬於一名舊金山警察的失槍，而最新消息就指出，涉及兇案的3名疑犯，全部都是無證人士，3人週四首次出庭，全部都不認罪。
控方指3名被告在上個月開槍殺死放工步行回家的23歲Abel Esquivel Jr.，警方指殺死Esquivel的手槍，是事發前3天從一名警員的私人車上偷來。
聯邦移民及海關執法局（ICE）表示，其中一名被告，18歲的Garcia Pineda，曾經在去年12月被捕，但之後在4月獲釋放等候遣返。
ICE曾經要求舊金山縣警局阻止釋放他，但由於舊金山的庇護城市政策，縣警不能和移民局合作，除非是捉拿那些被控重罪或已經被定罪的人 。
舊金山一名女子2015年，在Embardero碼頭被殺，涉案的也是一個多次被遣返的無證人士，而兇器也是一枝執法人員的失搶。
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