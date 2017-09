舊金山青年被槍殺 消息指3疑兇全是無證移民

By

【KTSF 江良慧報導】

舊金山Mission區一名活躍於社區的年輕人,上月被人開槍殺死,警方在這個月透露,殺死死者的兇器,是一枝屬於一名舊金山警察的失槍,而最新消息就指出,涉及兇案的3名疑犯,全部都是無證人士,3人週四首次出庭,全部都不認罪。

控方指3名被告在上個月開槍殺死放工步行回家的23歲Abel Esquivel Jr.,警方指殺死Esquivel的手槍,是事發前3天從一名警員的私人車上偷來。

聯邦移民及海關執法局(ICE)表示,其中一名被告,18歲的Garcia Pineda,曾經在去年12月被捕,但之後在4月獲釋放等候遣返。

ICE曾經要求舊金山縣警局阻止釋放他,但由於舊金山的庇護城市政策,縣警不能和移民局合作,除非是捉拿那些被控重罪或已經被定罪的人 。

舊金山一名女子2015年,在Embardero碼頭被殺,涉案的也是一個多次被遣返的無證人士,而兇器也是一枝執法人員的失搶。

更多新聞:

舊金山警員私人手槍被偷 數天後變槍擊案兇器

快餐店女員工當值時誕女 被控意圖沖廁殺女嬰

華盛頓州高中槍擊案1死3傷 疑兇落網

舊金山訪谷區槍擊血案 20歲青年命喪槍下

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。