KTSF

一名女子週日在灣區捷運(BART)位於舊金山的Powell Street站,被人強搶手上iPhone手機,涉案的非裔少年賊匪成功逃脫。

事發於中午1時15分左右,女事主當時在車站候車,賊匪突然搶去她手上的iPhone,再登上前往Daly City列車逃走。

女事主立即追著賊匪,企圖奪回手機,但不成功。

賊匪被指在Civic Center站下車,之後拔足逃跑。

警方稱涉案男子是一名身材魁梧的非洲裔男子,估計年約15歲,犯案時身穿藍色牛仔外套,藍色牛仔褲。

