【KTSF】

南灣聖荷西市一名青年,涉嫌與上週在聖荷西州立大學附近發生的一宗謀殺案有關,週二在美黑邊界被捕。

19歲青年Daniel Gebrehiwet Zeratsion被聯邦海關及邊境保護局扣查,將會轉送回聖他克拉縣監獄扣押。

警方懷疑,他於7月3日下午5時左右,開槍擊斃20歲亞裔女子Myla Thi Dang。

當天有鄰居接報,指南10街600號路段一幢住屋有巨響傳出,警員到場後,發現Dang身中至少一槍,當場不治。

警方稍後稍定與Dang相識的一名男子可能是疑兇。

