By

【KTSF】

舊金山Portola區發生入屋傷人案,一名少年用刀刺傷一名70多歲的長者。

案發地點是Dartmouth街800號地段,警方表示,上週四下午3點左右接報到現場,發現一個76歲男子在家中被人刺傷。

警方表示,17歲的疑犯不知用什麼方法進入屋內,剛好男事主回家。

警方說男事主認識疑犯,兩人吵起上來,疑犯就用刀刺傷男事主,男事主需要送院治療,可是沒有性命危險。

疑犯沒有在屋內拿走任何物件,徒步逃離現場。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。