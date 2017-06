舊金山訪谷區連爆槍擊案 一傷者僅14歲

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山訪谷區在過去兩日發生兩宗槍擊案,其中一名傷者只有14歲。

警方表示,週二晚約9時15分,一名14歲非洲裔青年當時在訪谷區Sunnydale街1500號路段一座公屋樓宇附近,突然間他聽到槍聲,於是他就立即跑回家,在途中他感覺到自己的左腳疼痛,一看才發現自己中槍。

警方指,傷者無生命危險,亦暫時無槍手的資料。

另外,在星期一晚7時43分,一名23歲的男子當時在訪谷區Sunnydale與Hahn街交界,近McLaren公園。

另一名非洲裔男子開車靠近,並下車向事主開槍,兇徒得手後逃走。

警方指傷者有生命危險,暫未有人被捕。

有案件資料的人士,可致電(415) 575-4444與警方聯絡。

