舊金山訪谷區連爆槍擊案 一傷者僅14歲

2017年6月28日 下午1:50 By Leave a Comment

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山訪谷區在過去兩日發生兩宗槍擊案，其中一名傷者只有14歲。

警方表示，週二晚約9時15分，一名14歲非洲裔青年當時在訪谷區Sunnydale街1500號路段一座公屋樓宇附近，突然間他聽到槍聲，於是他就立即跑回家，在途中他感覺到自己的左腳疼痛，一看才發現自己中槍。

警方指，傷者無生命危險，亦暫時無槍手的資料。

另外，在星期一晚7時43分，一名23歲的男子當時在訪谷區Sunnydale與Hahn街交界，近McLaren公園。

另一名非洲裔男子開車靠近，並下車向事主開槍，兇徒得手後逃走。

警方指傷者有生命危險，暫未有人被捕。

有案件資料的人士，可致電(415) 575-4444與警方聯絡。

更多新聞：

男子聖荷西街頭中槍喪命 女子家中中槍受傷

警方公開UPS華裔槍手照片 行兇動機仍然未明（視頻）

舊金山訪谷區連爆槍擊案 一傷者僅14歲

Hayward市貨倉發現人體殘肢 疑是失蹤Uber司機蔡平新（視頻）

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。

分享:
Filed Under: 灣區新聞, 舊金山(三藩市) Tagged With: , , , , ,

發表你的看法

Connect with Facebook

*