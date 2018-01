新澤西州除夕夜槍擊案 少年涉槍殺父母及姐姐（視頻）

By

新澤西州Long Branch鎮大除夕晚有16歲少年涉嫌槍殺父母、姐姐及一名朋友,他將被控4項謀殺及藏有武器案控罪,並有可能以成年人身份受審。

週日晚11時半過後,在這個寧靜的市郊社區傳出多聲槍聲,鄰居最初以為是煙花,因為當時周圍海灘都在放,後來才警覺是槍聲。

警方在一分鐘後抵達現場,發現4名死者,他們分別是44歲的Steven Kologi、他42歲的妻子Linda、他們18歲的女兒,和一名同住的朋友,70歲的Mary Schultz。

而涉嫌殺死他們的是Kologi夫婦的16歲的兒子,有認識死者的鄰居對事件感到難以置信。

事發時,屋內還有其他家庭成員,但他們都沒有中槍,疑犯的祖父以及哥哥案時不在現場,他們都沒有事。

警方指疑犯被捕時沒有反抗,而涉案的步槍相信是其中一名家人合法擁有。

有消息指疑犯需要特殊照顧,目前尚未知道他的行兇動機。

