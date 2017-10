By

【KTSF 江良慧報導】

北灣Mendocino縣一個17歲少女,3週前在北灣山火中被嚴重燒傷,該少女週日傷重不治,令這次北灣大火造成的死亡人數上升至43人。

Kressa Shepherd和家人所居住的Redwood Valley,在10月9日遭山火焚燒,他們逃離火場的時候被燒傷,14歲的弟弟較早前已經死亡。

Shepherd的姑媽表示,Shepherd雙腿已經截肢,但她一直沒有恢復意識,週日晚終於把維生器撤除。

她的14歲弟弟已經在較早前喪生,兩姐弟的父母也燒傷,目前仍然留醫。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。