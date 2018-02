By

一名18歲少女週四光天化日下,在舊金山街頭被人毆打兼強搶手機,匪徒犯案手法兇狠,目前仍然在逃。

事發於下午3時左右,受害少女當時在Hampshire街1100號路段步行,年約20餘歲的女匪徒從後趨近,向少女的後腦揮拳,少女遇襲後倒地。

女匪徒接著用腳踢向倒地的少女,然後搜掠少女的褲袋,搶走她的iPhone 7 Plus手機後逃去無蹤,目前仍未落網。

同日差不多同一時間,一名男子被兩名匪徒強搶平板電腦、手提電腦和背包。

兩名匪徒分別19歲和22歲,在Van Ness大街1500號路段毆打受害的46歲男子,並出動胡椒噴霧施襲,兩名匪徒得手後成功逃脫。

