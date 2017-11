By

【KTSF】

東灣列治文市一名14歲少年,在上週五攜帶手槍上學而被捕。

列治文市警方表示,涉案少年就讀的De Anza高中一名教職員,在上週四收到消息指,有學生攜帶一支裝有子彈的手槍上學,不過當時學生已經下課離校。

翌日,學校教職員工馬上拘留涉案的學生,並證實他的書包內藏有一支點375口徑的左輪手槍,男童隨即被捕。

警方表示,如發現任何人士非法持有槍械,應立即撥打911舉報。

