台灣41件作品參加2018矽谷國際發明展（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

2018矽谷國際發明展週一起到4號在南灣聖塔克拉拉會議中心舉行,兩百多件參展的發明作品中,就有41件作品來自台灣。

2018國際發明展是今年國際上三大發明展之一,而且是首度在矽谷舉行,今年來自台灣的發明家非常踴躍,有來自12個企業、4間學校,還有個別的參展者,年紀最小的還有小學生,總共帶來41件發明。

台灣參展團週一在南灣僑教中心舉行記者會,介紹他們的發明,內容包含生物科技、辨識技術,到日常生活應用的產品都有。

台灣發明協會週一率團抵達矽谷,出席南灣聖塔克拉拉會議中心舉辦的國際發明展。

駐舊金山台北經文處處長馬鐘麟說:”今年來參加國際發明展的總共有17個國家,大概有兩百多件作品,我們從台灣來的作品就佔了41件,這個比例很高,大概是5分之1的比例。”

這次發明展的作品,有大宗是生物醫藥科技方面,像是這款用蠶寶寶吐出來的蠶繭開發出來的醫療器材。

生命之星生技公司執行長陳孟專說:”我們用我們專利的技術,將蠶繭去萃取進行脫膠,變成絲膠之後,再往後變成高濃度的蠶絲蛋白水溶液,再使用冷凍乾燥跟多孔化的處理方式變成泡膜敷料。”

這種敷料通常用在深度傷口的處理,例如局部潰瘍的糖尿病傷口,普通敷料只能覆蓋到表面,蠶絲蛋白泡膜敷料就可以接觸深度傷口,進而達到治療的效用。

還有當前流行的生物辨識技術,也在這次的發明展受到矚目。

盈泰安公司總經理林凡生說:”我們現在最新的就是三合一的多功能的人臉辨識,加虹膜辨識的技術,它是把人臉跟雙虹膜整合在一起,可以在一個相機,一個裝置裡面,就把這三個東西都做完,所以這項技術我們給它一個名字,也就是”Real You真正的你”。”

不僅是高科技,參展作品也有能為生活帶來便利的小工具,像是電子磅秤。

台北城市科技大學盧楚壹說:”因為他是做在手機殼裡面,其實很方便,不用另外購買或是怕忘記帶,我們可以掛20至40公斤,所以常常旅行想要知道行李箱重量的人,其實也是可以使用,像這樣我掛上去,它就可以顯示它的重量。”

這次還有小學生和高中生共襄盛舉,近年來台灣的發明作品,在國際上屢創佳績,今年4月的日內瓦發明展,就拿到17面金牌。

台灣發明協會理事長陳宗台認為,產官學界的合作功不可沒。

陳宗台說:”這要歸功台灣從小學開始,就有中小學科展,這是發明的前身,接下來我們的政府非常的鼓勵。”

這個發明展主要是讓發明者和業者有機會接觸到來自全球各地的廠商,尋求合作機會,以拓展市場,並促進國際間的科技交流。

其實週一的記者會還有許多有趣的產品,像是可以重複使用數十次的環保面膜,還有號稱可以媲美威而鋼,提升性能力的醫療用內褲,只是很可惜,因為業者並沒有展示產品,所以無法為觀眾朋友介紹,想看的人只能到展場去了解。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。