憂H1B工簽政策變 灣區高科技業者暫緩購房

【KTSF 萬若全報導】

根據Business Insider引述一名灣區房地產經紀人的說法,由於總統特朗普對H1B簽證政策不明朗,有高科技人士不敢買房子。

Business Insider引述房地產經紀人Tim Gullicksen說,有一對印度夫妻擔心特朗普政府的移民政策,儘管已經看上一棟心儀的房子,在最後一刻決定放手,因為他們擔心花了大錢買房後,最後卻無法留下來。

事實上在特朗普提出打算縮減H1B簽證後,在中國留學生的微信圈就激起了不小的漣漪,各種謠言的不斷的傳出。一名不願上鏡頭的留學生就說,有不少人表示,畢業後乾脆直接回國,不再申請OPT,甚至不再申請H1B或綠卡。

不過有灣區房地產經紀人認為,特朗普的H1B政策尚未明朗,大家無須恐慌,而且目前看不出來灣區買房熱度有降溫的趨勢。

華美地產協會會長陳建芬分析,畢竟高科技人也要住的地方,如果不付貸款也要付房租,所以高科技人也會比較,要繳這麼高的稅的話,會寧願買房子。陳建芬還說,現在加拿大打擊炒房,要對外國人在當地投資課徵15%的稅金,反而又帶動美國房價,現在西雅圖的房價就炒高,大家都轉到那裏去。

有一群工程師將在3月14日,也就是俗稱的Pi Day這天將不工作,來抗議總統特朗普一連串的政策。這項名為Tech Stands Up to Trump的科技業界抗議活動,主要是由Facebook、Apple、Google等員工發起,當天預計將會有1200名高科技工作人員以怠工的方式向特朗普普嗆聲。

選擇在Pi Day的原因,是因為一般人普遍對工程師存有不過問政治,保持沉默的印象,因此要在”書呆子日”這天中午走出辦公室表達反特朗普。

