憂H1B工簽政策變 灣區高科技業者暫緩購房

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【KTSF 萬若全報導】

根據Business Insider引述一名灣區房地產經紀人的說法，由於總統特朗普對H1B簽證政策不明朗，有高科技人士不敢買房子。

Business Insider引述房地產經紀人Tim Gullicksen說，有一對印度夫妻擔心特朗普政府的移民政策，儘管已經看上一棟心儀的房子，在最後一刻決定放手，因為他們擔心花了大錢買房後，最後卻無法留下來。

事實上在特朗普提出打算縮減H1B簽證後，在中國留學生的微信圈就激起了不小的漣漪，各種謠言的不斷的傳出。一名不願上鏡頭的留學生就說，有不少人表示，畢業後乾脆直接回國，不再申請OPT，甚至不再申請H1B或綠卡。

不過有灣區房地產經紀人認為，特朗普的H1B政策尚未明朗，大家無須恐慌，而且目前看不出來灣區買房熱度有降溫的趨勢。

華美地產協會會長陳建芬分析，畢竟高科技人也要住的地方，如果不付貸款也要付房租，所以高科技人也會比較，要繳這麼高的稅的話，會寧願買房子。陳建芬還說，現在加拿大打擊炒房，要對外國人在當地投資課徵15%的稅金，反而又帶動美國房價，現在西雅圖的房價就炒高，大家都轉到那裏去。

有一群工程師將在3月14日，也就是俗稱的Pi Day這天將不工作，來抗議總統特朗普一連串的政策。這項名為Tech Stands Up to Trump的科技業界抗議活動，主要是由Facebook、Apple、Google等員工發起，當天預計將會有1200名高科技工作人員以怠工的方式向特朗普普嗆聲。

選擇在Pi Day的原因，是因為一般人普遍對工程師存有不過問政治，保持沉默的印象，因此要在”書呆子日”這天中午走出辦公室表達反特朗普。

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