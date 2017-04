台灣行政院科技部部長陳良基訪問矽谷（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

才上任不到兩個月的台灣行政院科技部部長陳良基訪問矽谷,希望強化台灣人才,跟國際科技發展趨勢接軌。

陳良基這兩天拜訪矽谷多家大公司,包括Intel、IBM、Nvidia,以及多家新創公司,希望未來台灣在人工智慧連結上,能夠跟矽谷更多合作。

陳良基說:”我們台灣一些年輕工程師,這幾年因為出國的比較少,所以我們跟國際上,特別是矽谷一些重要的,尤其我剛講的,我們很希望把他們送到矽谷的新創公司去,但是我們不知道矽谷這些新創公司在設計研發些甚麼,那這中間落差還是太遠,所以說我們希望將台灣現有人才跟矽谷比較缺乏的部分補起來。”

台灣行政院科技部的”博士創新之星計畫”,預計將補助50名博士級技術人才到矽谷學習前瞻產業技術研發,並將矽谷精神帶回台灣,協助台灣連結未來科技發展。

目前已經有30多個公司表達合作意願,並提供超過百個研習職缺。

除了送人才來矽谷,陳良基說,蔡英文政府的科技政策也越來越開放,對於延攬優秀人才到台灣,在簽證方面也鬆綁許多。

陳良基說:”你隨時回來可以馬上得到科技人才的簽證,甚至科技人才簽證,還有一段時間是允許你在台灣去找工作找團隊,你這時候都不需要任何雇主關係,5年後也可以得到永久居留簽證。”

蔡英文就任台灣總統後,大力推動亞洲矽谷計畫,希望能夠將台灣跟矽矽谷的能量結合起來,加入矽谷的技術資金人才,以提升台灣的競爭力。

亞洲矽谷的經費超過100億台幣,顯見蔡英文政府對台灣高科技的重視。

另外為了落實博士級人才培育,陳良基週二也跟史丹佛大學簽署合作備忘錄,以及產業技術研習等合約,學術合作對象也包括了柏克萊加大以及麻省理工學院。

