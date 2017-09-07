特朗普廢除夢想生計劃 Facebook創辦人表反對

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【KTSF】

特朗普政府週二決定廢除DACA計劃，除了引來全國各地的示威之外，還有一些州份聯合提出訴訟，指特朗普政府此舉是違反憲法，意圖歧視墨西哥裔，並損害各州的經濟、教育、市民及生意，而加州也將會另行跟特朗普政府打官司，Facebook創辦人Mark Zuckerburg則透過Facebook直播，反對廢除DACA。

Zuckerburg說：”我們只想要一個機會留在美國，我們愛這個，我們成長的國家，是唯一我們當成家的國家，是的，這是強有力的，像你說的，這個國家需要你們，不僅因為是不同族裔，不同經歷，還有我們一起超級努力工作，你們是我們想要的，是我們的孩子和同仁想要的。”

Zuckerburg與3位夢想生在他的家裡透過45分鐘的Facebook直播，表達對夢想生的看法。

Zuckerburg認為，夢想生在美國讀大學，努力工作，接受訓練，追求理想，推動整個社會向前發展，取消DACA計劃，會令這些無證年輕人處於恐懼中，也不公平。

他希望Facebook用戶意識到這個議題的急迫性，呼籲大家加入請願行動，要求國會擬定新法，保障夢想生的權益。

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