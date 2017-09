特朗普廢除夢想生計劃 Facebook創辦人表反對

By

特朗普政府週二決定廢除DACA計劃,除了引來全國各地的示威之外,還有一些州份聯合提出訴訟,指特朗普政府此舉是違反憲法,意圖歧視墨西哥裔,並損害各州的經濟、教育、市民及生意,而加州也將會另行跟特朗普政府打官司,Facebook創辦人Mark Zuckerburg則透過Facebook直播,反對廢除DACA。

Zuckerburg說:”我們只想要一個機會留在美國,我們愛這個,我們成長的國家,是唯一我們當成家的國家,是的,這是強有力的,像你說的,這個國家需要你們,不僅因為是不同族裔,不同經歷,還有我們一起超級努力工作,你們是我們想要的,是我們的孩子和同仁想要的。”

Zuckerburg與3位夢想生在他的家裡透過45分鐘的Facebook直播,表達對夢想生的看法。

Zuckerburg認為,夢想生在美國讀大學,努力工作,接受訓練,追求理想,推動整個社會向前發展,取消DACA計劃,會令這些無證年輕人處於恐懼中,也不公平。

他希望Facebook用戶意識到這個議題的急迫性,呼籲大家加入請願行動,要求國會擬定新法,保障夢想生的權益。

